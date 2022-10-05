Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине

Глава Европарламента Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине.

К такому решению в ЕС готовы, "если позволят обстоятельства", заявил Боррель, его цитирует РИА Новости.

Ранее, напомним, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о создании "трибунала" для российских властей.

"Трибунал будет – для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", - сказал Чижов.