На Ямале выполнен план по мобилизации

Ямал выполнил план по частичной мобилизации. Сейчас идет доукомплектование групп мобилизованных для дальнейшего прохождения учебных сборов.

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Ямальский батальон полностью экипирован. Правительство ЯНАО дополнительно закупает для мобилизованных палатки, спальные мешки, тактические рюкзаки, резиновые зимние сапоги, бензопилы и генераторы, пишет "Север-пресс" со ссылкой на окружной военкомат.

При проведении мобилизации медицинская комиссия не предусмотрена, только медосмотр, уточнили в военкомате. Согласно положению о воинском учете, утвержденному постановлением правительства РФ, гражданин обязан в двухнедельный срок сообщать в военный комиссариат по месту жительства об изменениях в состоянии здоровья.

Ранее о выполнении плана по частичной мобилизации отчитались в ХМАО.