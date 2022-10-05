На Ямале выполнен план по мобилизации
Ямал выполнил план по частичной мобилизации. Сейчас идет доукомплектование групп мобилизованных для дальнейшего прохождения учебных сборов.
Ямальский батальон полностью экипирован. Правительство ЯНАО дополнительно закупает для мобилизованных палатки, спальные мешки, тактические рюкзаки, резиновые зимние сапоги, бензопилы и генераторы, пишет "Север-пресс" со ссылкой на окружной военкомат.
При проведении мобилизации медицинская комиссия не предусмотрена, только медосмотр, уточнили в военкомате. Согласно положению о воинском учете, утвержденному постановлением правительства РФ, гражданин обязан в двухнедельный срок сообщать в военный комиссариат по месту жительства об изменениях в состоянии здоровья.
Ранее о выполнении плана по частичной мобилизации отчитались в ХМАО.