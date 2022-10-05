Комитет Госдумы по энергетике проведет круглый стол в ХМАО

В Югорске (ХМАО) состоится круглый стол "О реализации проектов производства малотоннажного сжиженного природного газа (на примере ООО "Газпром трансгаз Югорск")". Его проведет комитет Госдумы по энергетике.

Мероприятие пройдет в 15.00 6 октября 2022 г., в актовом зале ООО "Газпром трансгаз Югорск". Анонс появился на странице "ВКонтакте" главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

В списке выступающих – сам Завальный, а также первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков, гендиректор ООО "Газпром трансгаз Югорск" Петр Созонов, вице-президент Российского газового общества Юрий Важенин и другие.