Россия может поставлять газ Европе по той нитке "Северного потока-2"

Россия может поставлять газ Европе по той нитке "Северного потока-2", которая не была повреждена в результате взрывов.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит "Ъ". Произошедшее на газопроводах он назвал диверсией.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ЧП на "Северном Потоке" терактом и добавил, что в Кремле не знают, будет ли газопровод когда-либо перезапущен. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также заявил, кому была выгодна эта атака.