Объекты Запорожской АЭС будут приняты в федеральную собственность

Президент Владимир Путин поручил Правительству России обеспечить передачу в федеральную собственность объектов Запорожской АЭС.

"Правительству РФ: а) обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности, б) принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, ранее стало известно, что концерн "Росэнергоатом" (структура госкорпорации "Росатом") учредил акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Новая компания с уставным капиталом 2 млрд руб. была зарегистрирована 3 октября. Процесс интеграции новых территорий в энергосистему РФ может занять несколько лет.