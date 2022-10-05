ОПЕК+ будет ежесуточно добывать на 2 миллиона баррелей нефти меньше

Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти.

Речь идет о сокращении на 2 млн баррелей в сутки, пишет РИА Новости. Решение вступает в силу с ноября. За базу возьмут согласованные на август уровни. Отмечается, что решение ОПЕК+ принято "с учетом неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти", а также согласно упреждающему подходу альянса.

Ранее стало известно, что идея стран ОПЕК+ сократить добычу нефти вызвала панику в Белом доме.