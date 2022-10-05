С 1 января отменяется скидка 30% на оплату госуслуг через одноименный портал - Минфин

С 1 января 2023 года отменяется скидка в 30% на госуслуги при оплате через сайт Госуслуг. Отмена скидки предусмотрена бюджетом на 2023 год, который сейчас рассматривается в Госдуме. Замминистра финансов Ирина Окладникова заявила депутатам, что в прогнозе доходов отмена скидки уже учтена.

Глава Минцифры Максуд Шадаев рассказал, что скидка играла "очень важную роль" в привлечении пользователей на сайт Госуслуг. Он уже предвидит, что "массово мы столкнемся с тем, что пользователи будут расстроены" фактическим увеличением стоимости услуг на 30%. При этом он считает, что массового оттока пользователей не произойдет.