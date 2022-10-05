05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Ростуризме озвучили порядок возвращения стоимости тура, купленного мобилизованным

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале рассказала о порядке возврата денег за тур в случае, если купивший его россиянин мобилизован.

В случае, если туриста не выпустили за границу, ему необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, почему его ограничили в праве выезда за рубеж.

"Такой документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура. При этом необходимо как можно скорее связаться с вашим туроператором для минимизации понесенных по туру расходов", - написал Догузова.

В случае, если куплен тур по России или за рубеж, а его обладатель получил повестку, необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура. При обращении, говорит глава Ростуризма, нужно предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором можно переоформить поездку на другого человека, изменить состав участников тура, аннулировав поездку мобилизованного, а также аннулировать тур полностью на всех участников.

По закону, говорит Догузова, невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации – существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура.

"Это значит, что в случае отмены тура возврат, в соответствии с законодательством, производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов – то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и т.д.) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата", - отмечает Догузова.

Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в текущих условиях: не взимать плату за замену туриста в туре или бронировании отеля, возвращать все деньги за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке.

Теги: Ростуризм, Зарина Догузова, мобилизация



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