Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и студентов коммерческих вузов

Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учится в вечернее время. Также не призовут аспирантов.

"Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, приходится вносить коррективы", - так президент России прокомментировал изменения в собственный указ.