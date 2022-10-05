В Челябинской области депутат записался в добровольцы для участия в спецоперации

В Челябинской области депутат совета Карталинского городского поселения, руководитель местного отделения "Боевого братства" Василий Веклич записался в добровольцы для участия в спецоперации на Украине.

По словам депутата, когда объявили частичную мобилизацию, он пришел в военкомат, но его отправили домой из-за того, что не подходит по возрасту.

"Но у меня есть боевой опыт, жизненная закалка и я просто не могу оставаться в стороне. Сегодня написал заявление отправить меня в Украину добровольцем", – цитирует Веклича издание "Карталинская новь".