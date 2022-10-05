05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Меня результаты референдумов, откровенно говоря, удивили - Путин

Президент России Владимир Путин признался, что перед проведением донбасских референдумом "для себя решил – будет так, как люди захотят".

"Меня результаты референдума, откровенно говоря, даже самого не только порадовали, но и удивили. Все-таки люди жили и продолжают жить в таких сложных условиях - и такой результат. Уверяю вас, и наблюдатели в этом убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил - будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем. Результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению", - заявил Путин на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года".

Он также сделал еще несколько заявлений по присоединенным территориям: "Ситуация в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях будет стабилизирована, Россия сможет спокойно развивать их"; "Сегодняшнего конфликта не было бы, если бы не было попыток Киева поправить историю, возродить неонацизм".

Теги: владимир путин, референдумы, донбасс, украина



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