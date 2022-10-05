05 Октября 2022
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Политика В России Северо-Кавказский ФО
Фото: t.me/RKadyrov_95

Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника в день его 46-летия

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался присвоением ему звания генерал-полковника. По словам Кадырова президент России лично позвонил ему и сообщил эту новость.

"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом", - написал в своем Telegram-канале Кадыров.

Сегодня Кадырову исполнилось 46 лет.

Теги: владимир путин, рамзан кадыров, день рождения, генерал-полковник



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