Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника в день его 46-летия

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался присвоением ему звания генерал-полковника. По словам Кадырова президент России лично позвонил ему и сообщил эту новость.

"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом", - написал в своем Telegram-канале Кадыров.

Сегодня Кадырову исполнилось 46 лет.