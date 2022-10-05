В Екатеринбурге голодный студент ограбил доставщика еды

В Екатеринбурге задержан грабитель. Злоумышленник силой отобрал заказ у курьера, который привез ему еду.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратился работник службы доставки одного из ресторанов уральской столицы и рассказал, что клиент забрал у него заказ, не заплатив. Курьер объяснил, что рано утром привез еду на улицу Челюскинцев на общую сумму 2,3 тыс. руб. Клиент сообщил, что заберет заказ у подъезда, но когда доставщик открыл сумку, парень просто выхватил у него пакет и без каких-либо объяснений ушел.

Добычей голодного грабителя стали роллы, люля-кебаб, пицца и лапша Wok, а также предлагающиеся к ним столовые приборы. Курьер не решился вступить в конфликт со своим обидчиком и поспешил обратиться в органы внутренних дел.

Прибывшие на место полицейские быстро вычислили любителя бесплатной еды: им оказался 20-летний ранее не судимый учащийся одного из колледжей Екатеринбурга. В квартире, где студент употребил похищенное со своим знакомым, были обнаружены коробки и контейнеры – все, что осталось от заказа.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". До решения суда он побудет на подписке о невыезде.