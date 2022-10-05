05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Правительство Пермского края

Пермский край выполнил план по мобилизации

В Пермском крае полностью выполнили план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры. Об этом сегодня сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время заседания краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

"По данным военкоматов, оповещено и отправлено в учебные центры 100% резервистов, которые планировались к призыву в первом этапе", - заявил губернатор.

Махонин также заявил, что всем мобилизованным будет оказана поддержка.

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов сообщил, что в Елань были доставлены необходимые для резервистов вещи, собранные в муниципалитетах: спальники, теплая обувь, аптечки, продукты питания. Военнослужащие ни в чем не нуждаются, вещи - дополнительный бонус мобилизованным.

Теги: мобилизация, Пермский край, Дмитрий Махонин



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