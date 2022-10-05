05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: vk.com/gubernator46

Курский губернатор обвинил людей "с Патриков" в отсутствии интереса к обстрелам его региона

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram пост, который приурочил к восьми месяцам с начала обстрелов его региона с территории Украины. Он не стал уточнять, что предшествовало началу обстрелов.

Старовойт довольно тщательно в своем посте описывает мужчин, которые, по его мнению, уехали из России после объявления о мобилизации.

"Нам не жалко тех, кто сбежал. Жалко смотреть на тех, кто со Столешникова переулка в узких джинсах и розовых футболках стояли в очереди на велосипедах в Верхнем Ларсе. Патрики опустели! Вот печаль-то! Этих и раньше, потягивая клубничный мохито, не беспокоило ничего, кроме свежести тирамису и последней коллекции кед. Им плевать было на практически ставшими ежедневными с марта 2022 года обстрелы укронацистов мирных районов Курской области. Им плевать на погибающих с 2014 года невинных детей Донецка и Луганска", - пишет Старовойт.

Он добавил, что "у нас таких немного". Между тем, ранее журнал Forbes писал со ссылкой на данные источников в администрации президента, что Россию с 21 сентября (объявление мобилизации) покинуло около 700 тыс. человек. Эта цифра больше чем в два раза превосходит число людей, которых хотел мобилизовать Шойгу (300 тыс.).

Теги: роман старовойт, эмиграция, мобилизация



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