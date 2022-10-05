05 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге показали, как воспитывают у детей координацию, самостоятельность и экологическую осознанность

В Екатеринбурге активно применяют инициативное бюджетирование – жители предлагают какой-либо проект, а потом его реализуют за счет совместного вложения бюджетных и "частных" (то есть самих жителей) средств. Среди множества претворенных в жизнь новаций – веревочный городок для детсадовцев и лаборатория в одной из школ. О том, как работает такой механизм, а также о нескольких уже осуществленных замыслах читайте в материале Накануне.RU.

По словам замглавы Екатеринбурга Андрея Корюкова, в Свердловской области работает региональный (50% платит субъект, 50% – город и жители) и городской (5-50% – городской бюджет, 50% – жители, общественные организации или структуры, которые захотели вложиться в проект) механизмы инициативного бюджетирования. Схема работает с 2018 г. В первый год в Екатеринбурге было 13 проектов, в 2019-ом – 20, в 2020 г. – 30-40, в 2022 г. реализовано 44 проекта, еще 20 – в процессе воплощения. Семь проектов отданы "в область", на них выделят деньги.

"Мы понимаем, что сегодня интересует горожан, какие у них запросы. Кроме того, мы привлекаем деньги и увеличиваем возможности реализации", - сказал Корюков, уточнив, что в инициативном бюджетировании участвуют, например, центры культуры.

Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков(2022)|Фото: Накануне.RU

Региональное инициативное бюджетирование идет по трем направлениям – городское благоустройство, приобретение техники, компьютерно-вычислительное. Городское идет по 14-ти направлениям. В 2022 г. в Екатеринбурге из бюджета выделено 20 млн руб. на инициативное бюджетирование.

Журналистам показали четыре проекта, реализованных в Екатеринбурге по такой схеме софинансирования. Первой точкой сбора стал веревочный парк в детском саду №555 "Капельки". Его воспитанники могут воспользоваться двумя трассами. Одну из них можно пройти без страховки, другую могут пройти только старшие ребята – там требуется рост выше 1 м 15 см, обязательна страховка. Отклик на появление такого парка был положительным.

"Идея веревочного городка появилась несколько лет назад на Совете родителей. Когда в этом году объявили конкурс, мы решили, почему бы не попробовать. Парк развивает координацию, самостоятельность, принятие решений. Нейропсихологи советуют в случае предстоящего у ребенка умственного испытания не учить все в последний день, а посетить веревочный парк, потратить день на физическую активность. Мозг в момент экзамена "вытащит" все, что надо", - сказала заведующая детским садом Елена Нестерова.

Веревочный парк в екатеринбургском детском саду "Капельки"(2022)|Фото: Накануне.RU

Веревочный парк в екатеринбургском детском саду "Капельки"(2022)|Фото: Накануне.RU

Веревочный парк в екатеринбургском детском саду "Капельки"(2022)|Фото: Накануне.RU

Другой проект реализован в центре внешкольной работы "Социум", одно из самых больших объединений дополнительного образования Екатеринбурга – он объединяет 22 структурных подразделения. На территории "Социума" установили сцену, на которой выступают различные коллективы, а также купили уличные аттракционы.

"Мы смогли вывести на должный уровень досуг детей, подростков и молодежи как нашего центра, так и Кировского района. Благодаря купленным сценическому подиуму и объемным аттракционам мы вышли на два больших мероприятия – Масленицу и фестиваль "Социумfest", где мы представляем различные направления нашей работы. На фестивале было более 2 тыс. гостей", - сказала директор "Социума" Наталья Мелькова.

Центр внешкольной работы "Социум" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Центр внешкольной работы "Социум" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Центр внешкольной работы "Социум" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Центр внешкольной работы "Социум" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Третий реализованный проект инициативного бюджетирования – "пешеходный городок", созданный в детском саду "Аистенок". По словам его руководителя Надежды Козловой, проект родился в результате сотрудничества родителей детсадовцев и сотрудников садика. Строительство "городка" курировал сотрудник ГИБДД. Воспитанники детского сада, гуляя, могут в игровой форме выучить правила дорожного движения. Есть "гараж", из которого берут "транспорт" (самокаты). Кто-то становится "сотрудником ГИБДД", одеваясь в "форму", кто-то играет роль "водителя", "пешеходов". Для этого специально пишут сценарий. Такие занятия проходят раз в месяц. На реализацию проекта потрачено 989 тыс. руб.

Детский сад "Аистенок" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Детский сад "Аистенок" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Детский сад "Аистенок" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Детский сад "Аистенок" в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Четвертый проект – агролаборатория "Learnforward", созданная в школе №50. По словам директора образовательного учреждения Юлии Дорофеевой, лаборатория учит детей экологии.

"Мы показываем, как растительный мир существует рядом с нами. Ученики делают мир более чистым, красивым, зеленым, приятным. Мы планируем открытие верифермы", - сказала Дорофеева.

Идея создать новое пространство возникла три года назад. На территории школа была разрушенная теплица, которую захотели преобразовать. Агролабораторию удалось создать благодаря инициативному бюджетированию. Родители отнеслись к проекту положительно, он стартовал именно благодаря им – они вносили посильные взносы.

Лаборатория в екатеринбургской школе №50(2022)|Фото: Накануне.RU

Лаборатория в екатеринбургской школе №50(2022)|Фото: Накануне.RU

По мнению замглавы администрации Железнодорожного района Екатеринбурга по экономике Сергея Молчанова, за пять лет власти научились быстро и эффективно общаться с жителями, готовить документы для реализации проектов.

"Мы можем влиять на приобретение дополнительных материальных ресурсов за счет инициативы родителей, педагогов, неравнодушных граждан, которые видят развитие. С 2017 г. реализованы 25 проектов", - сказал Молчанов.

Теги: Инициативное бюджетирование, Екатеринбург, проект



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