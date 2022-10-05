В Прикамье электрогазосварщик получил травму на заводе во время хлопка

Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства несчастного случая с электрогазосварщиком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 4 октября, на заводе "Губахинский кокс" во время подготовки к проведению сварочных работ.

"В момент проверки электрогазосварщиком электрической дуги на ее наличие произошел хлопок", - говорится в сообщении.

Работник получил термический ожог. Степень тяжести устанавливается.