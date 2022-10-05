Главком сухопутных войск может посетить Елань с проверкой

В учебный центр для мобилизованных в Елани должен приехать главнокомандующий сухопутными войсками, генерал Олег Салюков. Посещение было запланировано на 5 октября, сообщает 66.RU со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

По его словам, Салюков планировал проверить условия проживания военнослужащих, а также инцидент с тремя смертями. Приезд главкома обсуждался в центре, когда Иванов прибыл туда для доставки гуманитарной помощи. Парламентарий также добавил, что не знает, приехал ли уже Салюков, однако отметил, что журналисты с "Первого канала" определенно точно там были.

Напомним, недавно стало известно о том, что трое мобилизованных граждан из Еланского гарнизона учебного центра Минобороны скончались, не дождавшись отправки на территорию проведения спецоперации. По предварительным данным один скончался от сердечного приступа, второй был отправлен домой из-за проблем со здоровьем, где уже скончался от цирроза печени, а третий, предположительно, мог свести счеты с жизнью.