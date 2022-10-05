05 Октября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске заключили соглашение по реализации проекта межвузовского кампуса

Правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг заключили соглашение о реализации проекта по созданию межвузовского кампуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

ВТБ Инфраструктурный холдинг участвует в формировании основных функциональных и технико-экономических параметров проекта, его финансово-экономической модели и графика реализации, а также намерен организовать привлечение инвестиций для его софинансирования.

Напомним, проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 114 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета.

Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МИДИСа. Учебный процесс в кампусе запланировано начать в 2026 году.

В мае Правительство РФ определило компанию, с которой могут заключить концессионное соглашение без проведения конкурса для реализации проекта по созданию университетского кампуса в Челябинске. Такой организацией выбрана "Челябинская концессионная компания". В сентябре министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подтвердил финансирование проекта по созданию межвузовского кампуса в Челябинске.

Теги: кампус, финансирование, строительство,



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