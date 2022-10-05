В Екатеринбурге задержан водитель, устроивший ДТП на угнанной машине

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне японской иномарки. Похитив машину, он устроил на ней ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, Mazda 3 пропала 1 октября из двора на улице Черняховского. В дальнейшем автомобиль был найден брошенным с признаками аварии. Вскоре сыщики задержали предполагаемого угонщика: им оказался 22-летний ранее не судимый житель Оренбургской области, работающий слесарем в автосервисе.

Молодой человек во всем сознался и пояснил, что в ту ночь вышел из кафе, где распивал спиртное. На расположенной рядом парковке он заметил Mazda 3 и решил угнать машину, чтобы добраться до дома. Разбив боковое водительское стекло, злоумышленник сел внутрь и с помощью ключа зажигания, находившегося рядом на пассажирском сиденье, запустил двигатель и поехал.

Далее он некоторое время катался по микрорайону Химмаш и поняв, что заблудился, бросил авто в ближайшем дворе. При этом, как было установлено полицейскими, водитель успел попасть в дорожную аварию с участием двух автомобилей, после чего скрыться.

Возбуждено уголовное дело. Любителю чужих авто грозит до пяти лет лишения свободы.