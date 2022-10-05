Екатеринбургский митрополит призвал женщин создать для мобилизованных жизнь, к которой хотелось бы вернуться

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратился к женщинам с просьбой "наполнить жизнь любовью", чтобы поддержать мобилизованных граждан. По его словам, свердловчанки должны создать в своем доме мир, за который хотелось бы сражаться и куда хотелось бы вернуться.

"Настало время вашего подвига. Более сложного, чем мужское умение пользоваться оружием. Высочайшее предназначение женщины – быть помощницей Бога в даровании жизни. И это даже не о деторождении. Вы можете, а сейчас скажу и решительнее – вы должны: наполнить жизнь таким смыслом, такой любовью, такой ценностью, чтобы мужчина понимал, что он защищает и ради чего должен выжить и жить. Намеренно не говорю обыденное "понимал, за что умирает". Вспомните о своём священном долге создать такой очаг, чтобы у мужчины не возникало никаких сомнений относительно того, ради чего он живет и что именно защищает, – написал митрополит.

Он также попросил женщин дать возможность мужьям, сыновьям, братьям и внукам "стать Защитником и Мужчиной с большой буквы" и отправиться защищать родину. Так в будущем потомки смогут с гордостью нести портрет его, украшенного медалями.

"Для этого не обязательно погибать. Но для этого обязательно правильно жить. Одно в земном мире несомненно – мы все умрем. Но не все проживем жизнь. Некоторые, даже прожив сто лет, так и не узнают, что такое жизнь, несмотря на ту жажду, с которой они за нее цеплялись. Слово "мобилизация" обозначает приведение в движение. Собранность, противопоставляемая бессмысленным и паническим метаниям. А для противостояния этой крайности следует перестать тратить силы, собрав их внутрь. Не бегать в панике, а остановиться, прекратить волнение души, вернуть в сердце то, что называется миром", – отметил владыка.

Митрополит Евгений добавил, что "никакой хаты с краю больше нет" и сейчас каждая работа и каждое дело являются служением и священным долгом.