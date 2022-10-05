"Просто ужас": губернатор Курской области шокирован учебными частями Минобороны РФ

Глава Курской области Роман Старовойт заявил о завершении мобилизации и формирования частей терробороны в его регионе. Об этом он написал в обширном посте под названием "Записки приграничного губера".

Старовойт написал, что посетил воинские части, куда отправили мобилизованных курян.

"Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и тд и тп. Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм", - написал Старовойт.

Также губернатор написал, что у него есть вопросы (очевидно, к Минобороны России) "по тактике и ходу ведения СВО".

"Но несмотря на наличие двух высших образований, в том числе в Военмехе, и наличие ученой степени, я не уподоблюсь диванным полководцам со своей публичной оценкой. Почему? Да потому что с этим мы разберёмся, разберёмся после Победы. Разберутся специалисты. И мы спросим по полной", - подытожил губернатор.