В Челябинске задержали мужчину, преследовавшего двух девочек

В Челябинске задержали мужчину, пристававшего к двум девочкам, сообщили Накануне.RU в ЧОП "Варяг".

Инцидент произошел вечером 1 октября на улице Братьев Кашириных. Мужчина приставал к девочкам и преследовал их. Они забежали в кафе и попросили помощи. Сотрудники нажали тревожную кнопку.

"Уже через несколько минут бойцы ГБР скрутили подозрительного гражданина. В итоге за детьми пришли родители, а задержанный передан наряду полиции", - рассказали в ЧОП.