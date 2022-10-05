05 Октября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: 86.mchs.gov.ru

Недавно созданный в Югре департамент региональной безопасности возглавит Александр Тиртока

Недавно созданный в Югре департамент региональной безопасности возглавит с 7 октября заместитель губернатора Югры Александр Тиртока, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Соответствующее распоряжение подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова.

До назначения на должность Александр Тиртока в составе регионального правительства являлся куратором приоритетных проектов в соответствии с законодательством автономного округа, в период пандемии новой коронавирусной инфекции руководил секретариатом регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Александр Тиртока родился 2 октября 1963 года в поселке городского типа Кривое озеро Николаевской области. Окончил Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР по специальности "Противопожарная техника и безопасность", Тюменский индустриальный институт по специальности "Технология машиностроения", Северо-Западную академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Напомним, что ранее губернатор Югры Наталья Комарова обозначила решение о реорганизации исполнительных органов государственной власти автономного округа с целью совершенствования системы управления и повышения эффективности их работы.

Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа переименован в департамент региональной безопасности (Депбезопасности Югры). Постановление об этом губернатор Югры Наталья Комарова подписала 15 сентября.

В соответствии с документом, департаменту региональной безопасности переданы часть функции и полномочий окружного департамента внутренней политики и аппарата губернатора.

Деятельность департамента региональной безопасности позволит централизовать функции, связанные с вопросами безопасности, на базе одного органа власти, оперативно и комплексно решать вопросы в данной сфере.

Департамент будет осуществлять взаимодействие с министерствами Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, внутренних дел, Национальной гвардией.

Теги: департамент региональной безопасности, Александр Тиртока, Наталья Комарова, назначение



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Ранее 15.09.2022 16:29 Мск В Югре создали новый департамент


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