Возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Оно возбуждено по статье 328 УК РФ – "Уклонение от прохождения военной и гражданской альтернативной службы" (до двух лет заключения).

Дело завели на 32-летнего жителя Пензы.

"Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР по статье 328 УК РФ. Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат", - пишет в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

Он отмечает, что разъяснения Верховного суда РФ говорят: статья 328 УК РФ применяется только к уклонистам от призыва на срочную военную службу (что точно не относится к мобилизации и 32-летнему мужчине). "Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования", - добавил Чиков.