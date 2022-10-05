05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Оно возбуждено по статье 328 УК РФ – "Уклонение от прохождения военной и гражданской альтернативной службы" (до двух лет заключения).  

Дело завели на 32-летнего жителя Пензы.

"Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР по статье 328 УК РФ. Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат", - пишет в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

Он отмечает, что разъяснения Верховного суда РФ говорят: статья 328 УК РФ применяется только к уклонистам от призыва на срочную военную службу (что точно не относится к мобилизации и 32-летнему мужчине). "Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования", - добавил Чиков.

Теги: уголовное дело, мобилизация, уклонение, повестка



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