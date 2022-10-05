"Вы пользуетесь авторитетом и уважением": в Академическом чествовали учителей

Сегодня в новом восьмом районе Екатеринбурга – Академическом – чествовали учителей. По традиции, учителей и директоров школ поздравляли представители главного девелопера и основателя района – АО Специализированного застройщика "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

Среди них были председатель совета директоров Виктор Киселев и гендиректор компании-застройщика Сергей Ланцов. Он отметил, что труд педагога – это всегда высокая ответственность и профессионализм, неравнодушие и искренность, творчество и постоянная работа над собой.

"Мне кажется, что для каждого из нас учитель с детства – родной человек. Пожалуй, не с каждым ребенком родители проводят столько времени, сколько с чужими детьми проводите полезных часов вы, педагоги. Вы годами передаете нам свой опыт, знания, помогаете стать Человеком. Мы благодарны вам за ваш труд: чем старше и мудрее становишься, тем больше понимаешь, насколько он важен. И мы, как основатели района Академический, признательны вам за ваш вклад в развитие юных поколений нашего района. Вы растите наше будущее, нашу смену. А мы – строим для вас и наших детей комфортную среду для учебы, развития, карьерного роста и счастливой жизни", - сказал Сергей Ланцов.

Он напомнил, что в школах Академического района трудятся талантливые учителя, пришедшие в педагогику по зову своего сердца.

"Вы пользуетесь авторитетом и уважением у своих учеников и добиваетесь признания на профессиональных конкурсах различного уровня", - отметил Ланцов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", в Академическом районе по инициативе его главного застройщика в 2010 году на базе первой школы района №16 был создан первый в Екатеринбурге СПК – социально-педагогический комплекс, объединивший не только общеобразовательные учреждения, но и садики, отделения УрО РАН, УрГПУ, коммерческие и общественные организации района.

Строительство школ ведется в Академическом с момента его основания.Так, 1 сентября текущего года тут было сдано в эксплуатацию два учреждения – школа №123 на 1,1 тысячи мест на улице Академика Парина, где будут готовить будущих студентов Уральской медакадемии, и образовательный центр – СОШ №31 на Широкой речке, объединивший под одной крышей детский сад на 200 мест и школу на 825 учеников. Теперь в районе работает восемь школ, и пока потребность в учебных местах закрыта.