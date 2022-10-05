В МВД предложили автомобильные коды регионов для новых российских субъектов

МВД России готовит дополнения в приказ о государственных регистрационных знаках для автотранспорта.

Предлагается ввести четыре новых кода для новых регионов РФ. Так, ДНР может получить код 80, ЛНР – 81, Херсонская область – 84, Запорожская область – 85.

Примечательно, что "новые" автомобильные коды – это "хорошо забытые старые" коды ныне уже не существующих регионов – объединенных с другими или разделенных.

Так, 80 — это второй код Забайкальского края, принадлежавший ранее Агинскому Бурятскому АО. Обозначение 81 досталось в наследство от Коми-Пермяцкого АО Пермскому краю. А 85 перешел от Усть-Ордынского Бурятского АО к Иркутской области.

Код 84 был закреплен за Таймырским — или иначе, Долгано-Ненецким — АО, вошедшим в 2007 году в состав Красноярского края. Следовательно, его теперь наносят на машины того субъекта.

Освободившийся из-под Корякского АО (сегодня — Камчатский край) 82-й регион вручили республике Крым. Какое-то время, пока номер был свободен, его рандомно "раздавали" автомобилистам из других субъектов. Именно поэтому число 82 можно часто увидеть на машинах, зарегистрированных в Курской, Самарской, Липецкой и других областях.