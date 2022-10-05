05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество Свердловская область
Фото: депутат Максим Иванов / t.me/maksim_ivanon

В магазинах Елани ввели запрет на продажу алкоголя

В некоторых магазинах Елани ввели ограничения или вовсе запретили продажу алкогольной продукции. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, после вмешательства депутатов, один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, а второй ограничил продажу до двух часов в сутки.

Запрет на продажу алкоголя в Елани(2022)|Фото: депутат Максим Иванов / t.me/maksim_ivanon

Запрет на продажу алкоголя в Елани(2022)|Фото: депутат Максим Иванов / t.me/maksim_ivanon

"Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается. Более того, по территории Елани курсирует военная полиция, проверяет документы. Поговорили с людьми. Говорят, стало спокойно и культурно", - написал парламентарий.

Ранее Иванов писал, что по прибытию в Елань заметил, как часть мобилизованных уже днем находятся "под градусом". Из-за этого депутат даже высказался о введении сухого закона в городе и отметил, что проблема алкоголизма в Елани сейчас является ключевой.

Теги: алкоголь, продажа, Елань



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