В магазинах Елани ввели запрет на продажу алкоголя

В некоторых магазинах Елани ввели ограничения или вовсе запретили продажу алкогольной продукции. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, после вмешательства депутатов, один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, а второй ограничил продажу до двух часов в сутки.

"Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается. Более того, по территории Елани курсирует военная полиция, проверяет документы. Поговорили с людьми. Говорят, стало спокойно и культурно", - написал парламентарий.

Ранее Иванов писал, что по прибытию в Елань заметил, как часть мобилизованных уже днем находятся "под градусом". Из-за этого депутат даже высказался о введении сухого закона в городе и отметил, что проблема алкоголизма в Елани сейчас является ключевой.