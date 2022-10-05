Андрей Травников поздравил учителей с профессиональным праздником и наградил лучших педагогов

Губернатор Андрей Травников, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров и Сенатор Российской Федерации Александр Карелин приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию профессионального праздника «День учителя», которое прошло в Правительстве региона.

Глава региона поблагодарил как действующих педагогов и наставников, так и ветеранов отрасли за их благородный и сложный труд. «Учителя сопровождают человека всю его сознательную жизнь – в детстве, и потом, когда мы ведём в школу сперва своих детей, а потом и внуков. Сложно переоценить общественную значимость вашей профессии. Президентом России Владимиром Путиным 2023-й год объявлен Годом педагога и наставника. Это очень правильно и своевременно. В предыдущие два года, по понятным причинам, мы уделяли больше всего внимания медицинским работникам. Сегодня мы снова обращаем свои взоры на педагогов, воспитателей, понимая, что означает их труд для настоящего и будущего нашей страны. Ваша профессия сегодня – на передовой, в зоне особого внимания общества.

Особенно это важно для Новосибирской области, потому что мы можем развиваться только за счёт людей, человеческого капитала – более ценного и большого ресурса в нашем регионе нет. Этот ресурс создаёте вы. Со своей стороны, мы будем всё для того, чтобы престиж вашей профессии рос, чтобы эффективность вашей работы повышалась. Мы вышли на очень хороший уровень закрепления в профессии выпускников наших педагогических вузов и колледжей – 87 процентов. Наша задача – побольше привлекать в профессию выпускников», – отметил Губернатор.

Андрей Травников в рамках празднования Дня учителя вручил свидетельства победителям федерального конкурса на присуждение премий лучшим новосибирским учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Губернатора и Правительства Новосибирской области размер премии премии «Лучший педагогической работник Новосибирской области», составляет 47 тысяч рублей. Она вручается по результатам конкурсного отбора 50 педагогическим работникам. Премия «Почётный работник образования Новосибирской области» вручается по результатам конкурсного отбора 5 педагогам вместе с золотым знаком, её размер составляет 100 тысяч рублей. В этом году конкурс составил 5 человек на место. Звание «Заслуженный работник образования Новосибирской области» вручается 5 руководящим педагогическим работникам, премия составляет 25 тыс. рублей.

Напомним с 2020 года, по инициативе Президента РФ, запущена программа «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей получают педагоги, приезжающие для работы в сёла и малые города. Наблюдается высокий спрос у педагогов на участие в этой программе. Кроме того, на территории Новосибирской области Правительством региона совместно с ПАО «Сбербанк России» реализуется проект «Учитель для России». За период реализации программы с 2020 по 2024 годы планируется привлечение 120 молодых специалистов.

По результатам мониторинга Министерства просвещения РФ, Новосибирская область вошла в топ–5 регионов по количеству лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2012-2021 годах. В копилке достижений Новосибирской области – 3 звания лауреата конкурса «Учитель года России».

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», на сегодня составляет 47,8% – показатель в рамках национального проекта «Образование».