05 Октября 2022
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Спорт В России
Фото: www.admhmao.ru

Российские и белорусские боксеры допущены к международным соревнованиям - IBA

Совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего своего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу.

"IBA твёрдо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", - говорится в заявлении ассоциации, которое приводит Федерация бокса России.

IBA заявляет, что собирается оставаться "политически нейтральной и независимой" организациях, при этом призывает к миру и "остается миротворцем в любых конфликтах". "Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства", - добавили в организации.

Согласно решению, к соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии, а все боксёры будут выступать под флагами своих стран.

Теги: международные соревнования, россияне, бокс



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