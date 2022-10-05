"В селах расстреливать всех". Украинские военные заявили об ужасном приказе

В сети появилось видеообращение украинских военных из 25-й бригады, которые были шокированы отданным им приказом расстреливать всех в селах, которые они захватывают.

На видео стоят около 40 военнослужащих украинской армии.

"Со стороны командира была дана такая команда: в селе все - оккупанты, там гражданских нет, расстреливайте все дома, автомобили, бросайте гранаты. А когда из какого-то погреба вылезла молодая женщина с двухмесячным ребенком, нам сказали: такое тоже может быть, это война. Я считаю, что это преступный приказ. Мы отказываемся идти на войну с таким командованием", - заявил военный.

Он также сказал, что им был дан приказ добивать раненых, просящих о помощи и эвакуации.

В ВСУ фактически подтвердили, что ведут войну против населения тех территорий, которые считают своими.