05 Октября 2022
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

"В селах расстреливать всех". Украинские военные заявили об ужасном приказе

В сети появилось видеообращение украинских военных из 25-й бригады, которые были шокированы отданным им приказом расстреливать всех в селах, которые они захватывают.

На видео стоят около 40 военнослужащих украинской армии.

"Со стороны командира была дана такая команда: в селе все - оккупанты, там гражданских нет, расстреливайте все дома, автомобили, бросайте гранаты. А когда из какого-то погреба вылезла молодая женщина с двухмесячным ребенком, нам сказали: такое тоже может быть, это война. Я считаю, что это преступный приказ. Мы отказываемся идти на войну с таким командованием", - заявил военный.

Он также сказал, что им был дан приказ добивать раненых, просящих о помощи и эвакуации.

В ВСУ фактически подтвердили, что ведут войну против населения тех территорий, которые считают своими.

Теги: ВСУ



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