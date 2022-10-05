Россельхознадзор обнаружил в свердловской свинине остатки антибиотиков
Специалисты управления Россельхознадзора Свердловской области обнаружили в свинине превышение остаточного количества антибиотиков. Исследования заказали предприятия-производители, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.
В результате, в пробе свиной аорты был обнаружен доксициклин, а в пробе свинины – окситетрациклин, энрофлоксацин и ципрофлоксацин. Результат проверки был направлен предприятиям, которым теперь предстоит обнаружить, когда именно появились нарушения и устранить их.
В Россельхознадзоре добавили, что свинина чаще других пищевых продуктов лидирует в антирейтинге по наличию остатков препаратов.