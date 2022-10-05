Смольный потратит 124 тысячи на наркологов и психиатров для чиновников

Администрация Смольного опубликовала за сентябрь 24 госзакупки на сумму 33,4 млн рублей. На эти средства Смольный собирается отремонтировать служебный корпус Смольного института (цена контракта – 9,3 млн рублей), купить новую мебель (110 предметов, некоторые по цене в 300 тысяч и более рублей), сантехнику, обновить оборудование пяти постов охраны и оплатить еще много всего неотложного.

Помощь медиков, особенно в области ментальных расстройств, не вошла в список приоритетных расходов – затраты на осмотр чиновников у нарколога и психиатра решили сократить с 307 тыс. до 124 тыс. рублей, врачи должны обследовать за эти деньги 110 человек. Вероятно, остальные чиновники блестяще справляются со стрессом без помощи специалистов или уже получили профильные рекомендации по спасению душевного здоровья этой тревожной осенью.

В последнее хотелось бы верить, но учитывая предложения, поступавшие из Смольного летом и в начале сентября, тянет попросить ответственных за госзакупки пересмотреть решение и не заставлять подопечных экономить на профессионалах здравоохранения. Обсуждения запрета на собачий лай, попытки регулировать запуск воздушных шариков и заставить музыкантов согласовывать тексты песен для исполнения на улице уже заставили усомниться в адекватности части «слуг народа», а предложение снять за бюджетные деньги фильм о чиновниках из Смольного только укрепил их.

Петербуржцы, тем не менее, недоумевают в сети: зачем на обследование чиновников в принципе выделяется отдельный бюджет? Неужели психиатры и наркологи системы ОМС не допустят их к работе?

Зато о чистоте губернаторской крыши в прямом значении этого слова в администрации Петербурга решили позаботиться основательно и заранее – поиск специалистов, которые будут убирать наледь с крыш Смольного и резиденции губернатора Александра Беглова в Комарово оценили в 6,8 млн рублей, контракт обещают заключить на 11 месяцев с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Хотелось бы только, чтобы предстоящей зимой это была не самая чистая и безопасная кровля в городе, но с точки зрения психиатрии решение потратить такие деньги на свою «дачу» одновременно с призывом «экономить каждый рубль» выглядит не очень здоровым.