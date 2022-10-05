"Определенные территории будут возвращены": Песков высказался о новых границах России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает вносить элемент неопределенности в ситуацию с границами, в которых ДНР, Херсонская область и Запорожье вошли в состав РФ.

Сейчас ВС РФ не контролируют полностью территории перечисленных регионов в тех административных границах, в которых они были в составе Украины. Песков заявил, что "определенные территории будут возвращены". При этом он продолжает говорить о неких консультациях с населением этих территорий. Будут ли это референдумы и будет ли от них зависеть граница России Песков не сказал.

"Почитайте указ. Там есть юридическая формулировка. В целом, конечно, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия [в состав России]. Но я еще раз повторяю: там определенные территории будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - заявил Песков.