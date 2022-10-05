Путин не готовит обращения к нации – Кремль

Президент России Владимир Путин не будет сегодня выступать с обращением к нации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее появились сообщения о том, что Путин может обратиться к россиянам с известием об изменении статуса вооруженных действий: из специальной военной операции в контртеррористическую операцию (КТО), ведущуюся на территории РФ.

Песков опроверг информацию о таких планах, подчеркнув, что решение такое будет принимать президент.

"Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего - президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идёт о спецоперации, которая продолжается", - заявил представитель Кремля.