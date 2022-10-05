В южноуральских школах не хватает почти 2 тысячи учителей

В школах Челябинской области не хватает 1 тыс. 930 педагогических работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной КСП.

На начало учебного года потребность школ региона в педагогических работниках составляла 31 тыс. 517 специалистов. Вакантными остались 1 тыс. 930 должностей.

Большего всего учителей не хватает в школах Локомотивного городского округа (укомплектованность составляет 89,8%), Кыштыме (88,6%), Копейске (84,9%), Сосновском районе (81,5%) и Карабаше (78,6%).

На 100% укомплектованы школы в Нязепетровском районе и Усть-Катавском городском округе.