Экономика Британии терпит крах - The Economist

Британская экономика в кризисе, а правительство утратило контроль, пишет The Economist.

В результате валютного кризиса Банк Англии заявил, что скупит столько долгосрочных государственных облигаций, сколько потребуется. Но МВФ резко раскритиковал эту идею.

"Сказать, что все стало плохо, - ничего не сказать... Похоже, Банк Англии повысит процентную ставку сильнее, чем планировал. В результате нас ждет повышение ипотечных кредитов населению, падение цен на жилье, снижение спроса и, вероятно, рецессия", - пишет издание.

Менее чем через месяц под премьером Лиз Трасс всерьез зашаталось кресло. Ее уже обвиняют в экономическом провале. Ее рейтинг не превышает "жалких" 25% спустя всего три недели после вступления в должность. Как отмечает Reuters, Трасс за несколько недель "добилась" таких же плохих результатов, к которым Тереза Мэй и Борис Джонсон шли несколько лет. 75% британцев считают, что правящая консервативная партия утратила контроль над экономической ситуацией в стране.