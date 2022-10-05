05 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Спецавтобаза": Около трети екатеринбургского мусора могло повторно послужить обществу

Порядка 30% выбрасываемых екатеринбуржцами отходов могло быть отправлено на переработку и использоваться повторно, сохраняя при этом как природные, так и финансовые ресурсы. Такой вывод сделали специалисты городского мусоросортировочного комплекса "Широкореченский", которые проанализировали состав мусора местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", пищевые отходы составляют всего 18% от общего объема мусора жителей Екатеринбурга. 27% - это труха (смесь еды, битого стекла, кусочки резины и другие бытовые отходы), 30% - разные виды пластика, стекло, бумага, картон и металлы. При этом последние могли бы служить обществу, если бы отправились в контейнеры для сортируемого мусора и были в чистом и сухом виде.

Оставшиеся 25% - это загрязненный текстиль, средства гигиены, обувь, камни, керамика, древесина, ветки, а также строительные материалы.

"Мы как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами стараемся разными путями информировать людей о том, почему важно сортировать отходы и как это правильно делать. Результат есть: контейнерных площадок с раздельным сбором становится всё больше – только в Екатеринбурге их сейчас порядка 400. Растет и число людей, которые осознано обращаются с отходами. Но тех, кто не заинтересован в сортировке отходов, все еще много, поэтому нам есть над чем работать", - рассказала директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

На предприятии отметили, что при желании граждане могут установить в своих дворах контейнеры для раздельного сбора мусора. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые направят заявку "Спецавтобазе". Подробную информацию можно получить по телефону "горячей линии" регионального оператора 8-800-775-00-96.

Теги: мусор, переработка, мусор



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