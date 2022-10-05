Требовать от мобилизованных покупать экипировку за свой счет – незаконно, - Объясняем.рф

Требовать от мобилизованных покупать экипировку за свой счет – незаконно, говорится в разъяснениях запущенного правительством портала Объясняем.рф.

"Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно. Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части", - говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

При этом многие регионы докупают для своих мобилизованных "дополнительные вещи", хотя трудно назвать в условиях осенне-зимнего сезона "дополнительными" теплые сапоги, спальники, коврики под спальники и т.д.