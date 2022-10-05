05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре организовали сборку "рюкзака мобилизованного"

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание призывной комиссии по мобилизации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

На заседании было отмечено, что Ханты-Мансийский автономный округ выполнил квоту по числу мобилизуемых первого этапа мобилизации в полном объеме.

Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению организована поставка необходимых вещей и снаряжения – сборка "рюкзака мобилизованного". Первые поставки запланированы в срок до 15 октября, далее экипировка будет передаваться индивидуально каждому мобилизованному из автономного округа – по поручению губернатора доставка будет вестись персонально каждому, "из рук в руки". Аналогичная работа проводится на уровне муниципальных образований округа. Мобилизуемые от автономного округа будут обеспечены всем необходимым в полном объеме.

В настоящий момент мобилизуемые из Югры проходят обучение в учебных центрах Омской области, Екатеринбурга и Свердловской области (Елань). Для них созданы оптимальные условия пребывания, в том числе выдается обмундирование.

Рабочей группе по транспортному обеспечению призыва поставлена задача организовать доставку личных вещей из воинских частей до муниципалитетов: такая потребность появилась у мобилизуемых в связи с получением обмундирования.

По данным рабочей группы по обеспечению социального сопровождения, специалисты на постоянной связи с семьями мобилизованных. За весь период мобилизации соцработники лично посетили уже 704 семьи, 1 422 семьи получили персональные звонки с запросом на поддержку и помощь. В работе задействованы 300 специалистов, прежде всего это психологи, соцработники и юристы. Основная задача – выяснить потребность в поддержке каждой семьи, дать ответы и решения. В каждом муниципальном образовании начали работу центры по поддержке семей мобилизуемых.

По данным рабочей группы призывной комиссии по мобилизации по рассмотрению жалоб и заявлений граждан, в адрес правительства Югры поступило 256 официальных обращений по вопросам частичной мобилизации. По 24 случаям граждане не призваны на военную службу по мобилизации. Еще по 31 обращению департаментом здравоохранения автономного округа проводятся мероприятия по доведению информации о подтвердившихся диагнозах заявителей до медицинской призывной комиссии.

Теги: мобилизация, Югра



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