CNN: Белый дом в панике от планов ОПЕК+ сократить добычу нефти

Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ планируют сократить добычу нефти для поддержания цен, сообщили накануне западные СМИ. Как пишет CNN, это вызвало панику в Белом доме, где предпринимают отчаянные попытки отговорить страны от этой идеи.

По данным Financial Times, уже сегодня на встрече в Вене ОПЕК+ может прийти к соглашению о снижении добычи более чем на миллион баррелей в сутки. Это крупнейшее сокращение добычи с начала 2020 года, эквивалентное более чем 1% мировых поставок, которое может привести к росту стоимости энергоресурсов и росту напряженности в США как раз накануне промежуточных выборов в Конгресс в условиях и так больших трудностей в американской экономике. Для демократов это может стать большой проблемой.

Президент США Джо Байден в спешном порядке пытается отговорить страны от этого шага. Сделка, если она будет заключена, приведет к дальнейшему росту цен на бензин в США. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены для продавливания интересов США в странах-союзниках на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы они выступили против сокращения добычи нефти.

Как передает CNN, в некоторых проектах тезисов, распространенных Белым домом Министерству финансов США, перспектива сокращения производства описывается как "полная катастрофа".

Белый дом "в панике", признал другой американский чиновник. Для Байдена резкое сокращение добычи нефти сейчас очень болезненно. Администрация в течение нескольких месяцев предпринимала большие усилия, чтобы смягчить резкий рост цен на энергоносители. И эта работа, по-видимому, принесла свои плоды: цены на бензин в США медленно снижались последние три месяца. Но всего за месяц до решающих промежуточных выборов цены на бензин снова поползли вверх, создавая политический риск, которого Белый дом отчаянно пытается избежать.

Белый дом попросил министра финансов Джанет Йеллен лично обратиться к министрам финансов некоторых стран Персидского залива, чтобы отговорить от этого шага. Причем Вашингтон пошел на прямые угрозы.

"Существует большой политический риск для вашей репутации и отношений с США и Западом, если вы будете двигаться в этом направлении", - говорится в проекте тезисов Белого дома, которые Йеллен должна донести до своих зарубежных коллег.

В июле Байден приезжал в Саудовскую Аравию, пытаясь убедить королевство, напротив, увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены. Тогда ему это не удалось. А готовящееся решение может стать серьезным политическим ударом.

Другие западные СМИ также отмечают, что все это может сыграть против демократов на ноябрьских выборах. The Hill пишет, что среднестатистический избиратель не будет выяснять, что и как, а скорее возложит ответственность на федеральные власти, когда цены на заправках взлетят. Символично, что как раз на днях исполнилось четыре года со дня гибели саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, которое привело к охлаждению отношений с США.

Сенатор Алексей Пушков считает, что это решение является контрударом на идею введения потолка на цену на российскую нефть, а также на идею "потолков" как таковую.

Интересно, что стратегический резерв нефти США сократился до рекордно низкого уровня с 1984 года, так как власти тратили запасы для снижения цены. Впервые с 1983 года объем резерва меньше, чем коммерческие запасы, сообщил недавно The Wall Street Journal.