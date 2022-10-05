"Понимать состояние каждой семьи" мобилизованных граждан. Такую задачу поставили власти Новосибирской области

Органами соцзащиты в Новосибирской области будут составлены «социальные паспорта» семей мобилизованных граждан – работа проводится на предмет оказания всех предусмотренных законодательством мер социальной поддержки. Также члены семей военнослужащих могут самостоятельно обратиться в органы соцзащиты в заявительном порядке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в ходе пресс-тура в консультационный центр, работающий на площадке Новосибирского высшего военного командного училища, сказал: "Отдельное направление, которое контролируется Правительством Новосибирской области, – работа с семьями, близкими мобилизованных граждан. Здесь основная задача, поставленная Губернатором, – органам соцзащиты составить «социальный паспорт» каждой семьи. Проводятся подворовые обходы, даны поручения органам соцзащиты и органам образования. Мы должны понимать состояние каждой семьи мобилизованного гражданина: какие есть потребности, есть ли на иждивении дети, какого возраста, какими мерами поддержки они пользуются, есть ли опекаемые граждане, есть ли проблемы по сопровождению кредитов. Эта работа будет вестись в постоянном режиме. Вопрос сопровождения семей является одним из основных".

При этом, текущее обслуживание органы соцзащиты и центры региона будут выполнять в полном объёме, как раньше, но семьи мобилизованных сегодня - в приоритете, по каждому обращению.

"Военнослужащие, призванные по мобилизации, должны быть максимально спокойны, что их близкие не брошены, поэтому сегодня так важен мониторинг и понимание того, как живут их семьи", – отметил Сергей Нелюбов.

Напомним, что в ближайшее время в Новосибирской области начнет действовать разработанный областными властями новый комплекс мер социальной поддержки мобилизованных граждан и членов их семей.