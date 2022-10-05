В челябинском аэропорту женщина украла детский чемодан

В аэропорту Челябинска раскрыли кражу детского чемодана с книжками, канцелярскими принадлежностями и двумя графическими планшетами

Как сообщили Накануне.RU в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте, к полицейским обратился уроженец Республики Казахстан. Он рассказал, что последний раз видел чемодан во время перелета из Москвы в Челябинск.

Сообщений о похожей находке ни от пассажиров, ни от персонала аэропорта не поступало.

Похитительницу детских вещей установили. Ей оказалась жительница города Карабалык Казахстана. Женщина заметила оставленный чемоданчик в аэропорту, она забрала его себе и уехала. Ущерб составил 15 тыс. рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.