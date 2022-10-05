05 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

За три дня работы рассмотрено более 1000 вопросов - консультационный центр в Новосибирской области оперативно помогает мобилизованным гражданам 

Первые три дня работы созданного правительством Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова консультационного центра по вопросам мобилизации показали его высокую востребованность среди военнослужащих и членов их семей. Уже рассмотрено более тысячи вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных граждан, социальной поддержки, отсрочки кредитных платежей и многого другого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Работу центра, открытого на базе ДК «Звезда» Новосибирского высшего военно-командного училища Минобороны РФ, проконтролировал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

мобилизованные, поддержка семей военнослужащих(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Ни одно обращение мобилизованных граждан не останется вне зоны внимания. В консультационном центре работают представители судебных приставов, банков, военкоматов, органов социальной защиты, общественной приемной Губернатора Новосибирской области – состав специалистов формировался, исходя из запросов самих мобилизованных граждан. Так, по итогам первого дня работы принято решение также пригласить представителей налоговых органов – по вопросам, связанным с освобождением от налогов. Даже первые дни работы уже подтвердили высокую востребованность центра – поток желающих обратиться в центр очень большой, за три неполных дня рассмотрено больше 1000 вопросов. Более половины из них – по вопросам предоставления кредитных каникул, вопросам, связанных с открытием и активацией банковских карт, примерно 100 обращений поступило к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения касались компетенции военкоматов, в том числе, по другим территориям, а также – вопросов социальной поддержки, поскольку мобилизованных граждан беспокоит положение их семей», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Замгубернатора акцентировал внимание на том, что подход к рассмотрению всех вопросов – индивидуальный, единых «рецептов» здесь быть не может. Так, например, благодаря оперативной координации всех сопряженных ведомств, был решен вопрос о потере одним из мобилизованных граждан паспорта и СНИЛС, решались обращения по поддержке семей при заготовке дров на отопительный период и многие другие.

мобилизованные, поддержка семей военнослужащих(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, что глава региона в ходе посещения центра формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области 4 октября подчеркнул, что региональные власти уделяют внимание решению всех вопросов, возникающих у мобилизованных граждан.

Теги: мобилизованные, кредитные платежи, консультационный центр



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