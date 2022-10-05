Тюменские организации по требованию военкомата обязаны предоставлять свой транспорт

Руководители тюменских организаций по требованию военкомата обязаны предоставлять свой транспорт: автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику.

Как сообщает "РБК-Тюмень", приказ принят в рамках объявленной частичной мобилизации.



Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков подписал приказ, согласно которому руководители предприятий обязаны предоставлять транспортные средства. Документ опубликован на портале органов госвласти региона.

Те, кто не выполнит указание, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

