Глава IT-комитета Госдумы: "Анонимность в Telegram — это миф"

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") сделал странное заявление. Он сказал, что "анонимность Telegram – это миф", и силовики могут получить доступ к информации о пользователях. Это противоречит тому, что обычно говорит о мессенджере его создатель Павел Дуров. Также неизвестно, как эти намеки на "прозначность" Telegram соотносятся с законодательством.

Хинштейн на своей странице в Telegram рассказал историю преследования авторов и владельцев ряда российских Telegram-каналов. Их подозревают в вымогательствах у влиятельных людей.

"Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в ТГ — это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать "королей компромата". Которые, к слову, после задержаний — активно сотрудничают со следствием, дают показания друг на друга, на заказчиков и даже на своих родственников. Рискну предположить, что на последних задержаниях эта масштабная операция не закончится", - написал Хинштейн.

Депутат пишет, что последние задержания являются продолжением "масштабной операции силовиков, начатой еще летом против консорциума ЕГ-шантажистов".

По словам Хинштейна, операцию проводят сотрудники управления "К" МВД, ФСБ, СК, Генпрокуратуры при силовой поддержке Росгвардии.

"Из-за беспрецедентного характера происходящего материалы согласовывались на уровне первых лиц силовых структур", - снова интригует намеками депутат.

"В силу технологических особенностей Telegram, комплекс мероприятий был первоначально применен в отношении одной из групп вымогателей", - пишет Хинштейн про задержания админов проекта "Сканер". "Непосредственное участие в мероприятиях принимали сотрудники аппарата гендиректора ГК "Ростех" Сергея Чемезова. Заявителем по делу выступил директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко. Именно июльские задержания позволили создать юридический и технологический прецедент и обеспечили дальнейшую поимку остальных шантажистов", - продолжает депутат.