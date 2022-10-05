В свердловской полиции призвали "курьеров" трижды подумать, прежде чем обманывать пенсионеров

В Свердловской области продолжает оставаться актуальной проблема обмана пожилых граждан под видом "ДТП" с их близкими. В МВД призвали так называемых "курьеров" отказаться от сомнительного заработка.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, очередной такой случай произошел на этой неделе в Екатеринбурге. 4 октября в дежурную часть ОП №7 Октябрьского района поступило сообщение от пенсионерки, которая заявила, что неизвестные обманным путем завладели ее деньгами в размере 340 тысяч рублей. Женщина сняла их со своего счета в банке и передала приехавшему к ней домой "курьеру".

"Злоумышленники действовали по стандартной схеме, которая, к сожалению, достаточно распространена. К примеру, мошенники звонят пенсионерам в ночное время и ошарашивают тревожной новостью о том, что их дочь, сын, внук, внучка допустили страшную аварию, и теперь, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить силовикам порядка одного миллиона рублей. В дом к престарелым екатеринбуржцам злоумышленники направляют, чтобы забрать деньги, "курьеров" – "расходный материал", который им абсолютно не жалко. А "расходным материалом" эти "бегунки" становятся по той простой причине, что их, как правило, на выходе от очередного потерпевшего задерживают сотрудники уголовного розыска. При опросе "курьеры" обычно "включают заднюю", ссылаясь на незнание противоправного характера совершенного ими деяния. Однако, незнание закона не освобождает от ответственности", - отметил полковник Горелых.

По его данным, с начала 2022 года представителями свердловского гарнизона полиции раскрыта целая серия таких преступлений.

"За помощь при совершении мошенничеств курьерских услуг организатор криминальной схемы выплачивает наемному работнику от 5 до 10% от похищенной у доверчивых пенсионеров суммы. Соучастником преступления также автоматически становится и водитель транспортного средства, который развозит по точкам "бегунка". Итог подобной подработки всегда один – до 10 лет лишения свободы. Поэтому необходимо трижды подумать, прежде чем соглашаться на соблазнительное предложение о легкой работе", - добавил Валерий Горелых.

В настоящее время по факту хищения у пенсионерки следственным подразделением отдела полиции №7 УМВД Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Сотрудники уголовного розыска устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

Органы внутренних дел в очередной раз призывает граждан, особенно пожилых, быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. А при поступлении звонков от "родственников" с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию. Тем, кто имеет пожилых родителей, необходимо регулярно разъяснять им подобные способы обмана и, по возможности, всегда быть на связи.