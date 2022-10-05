Свердловские северяне не лишатся рабочих мест из-за закрытия колоний

Из-за закрытия колоний на севере Свердловской области жители многих городов опасаются остаться без работы, поскольку исправительные учреждения для них часто являются градообразующими. По словам уполномоченной правам человека Татьяны Москальковой, до 2026 года удалось избежать закрытия колоний, однако в дальнейшем их будут преобразовывать в исправительные центры для осужденных с сохранением рабочих мест.

"Когда численность лиц, попадавших в места лишения свободы, уменьшилась, вынуждено проводятся такие меры (по закрытию). Я неоднократно обращалась к правительству и в ФСИН с вопросом о возможности сохранения этих колоний и возможности их преобразования. У нас появились новые виды наказаний и важно все-таки сохранить и навык людей, которые работают с этим контингентом и рабочие места, сохранить казну и действовать в интересах людей", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, сейчас особенно остро стоит вопрос о ресоциализации осужденных, с чем как раз могут помочь исправительные центры.

"Полтора года назад я обратилась к президенту с просьбой провести мониторинг ресоциализации осужденных. Очень важно для людей, которые попали в это положение, сделать все возможное, чтобы человек вернулся к нормальной жизни. Поэтому почти все уполномоченные по правам человека являются сторонниками исправительных центров. Они позволяют человеку воссоединяться с семьей и не потерять связь с социумом, работать, а значит погасить долги, платить алименты, выплатить ущерб, назначенный судом. Этим людям нужно протягивать руку и именно здесь в Свердловской области тоже накоплен очень хороший опыт возвращения людей к нормальной жизни в открытом обществе. И президент дал поручения полпредам этот опыт изучить, улучшить практику и распространить по другим регионам", - пояснила Москалькова.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила наличие подобных центров под Екатеринбургом, Первоуральском и в Нижнем Тагиле. Она также добавила, что до конца года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует помочь в открытии еще двух исправительных центров.