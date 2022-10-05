Досмотр на границе Крыма и Херсонской области продолжит действовать

Пограничный контроль на границе Крыма и Херсонской области пока продолжит действовать, хотя таможня в этом месте работает в упрощенном режиме, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, "граница остается". "Сейчас досматривают именно на наличие оружия и на наличие мародёрки, которая сейчас распространена. Там сейчас стоит и военная полиция, и представители пограничной службы ФСБ", - цитирует Стремоусова "Интерфакс".