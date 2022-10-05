05 Октября 2022
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Общество ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Москалькова: омбудсмены из ЛДНР пройдут подготовку по российской образовательной программе

Уполномоченные по правам человека в ДНР Дарья Морозова и ЛНР Виктория Сердюкова пройдут переподготовку по образовательной программе РФ. Об этом журналистам рассказала омбудсмен России Татьяна Москалькова.

Напомним, что с сегодняшнего дня официально к России присоединились четыре субъекта: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Москалькова отметила, что в последних двух уполномоченных по правам человека еще не выбрали, а с коллегами из ЛДНР она ежемесячно обменивается информацией.

Татьяна Москалькова и Татьяна Мерзлякова(2022)|Фото: Накануне.RU

"С Дарьей Морозовой и Виктории Сердюковой мы заключили договор еще в марте. В ежемесячном режиме мы постоянно обмениваемся информацией, помогаем друг другу по конкретным человеческим кейсам. И у нас из Луганской и Донецкой республик неоднократно бывали в моем аппарате и как бы проходили свою стажировку. И я со своей стороны отправляла своих сотрудников и в Донецк и в Луганск не только с гуманитарной помощью, но и рассказать о наших методах и помочь по возможности с определенными ситуациями, связанными с розыском людей, воссоединением семьи, работой гуманитарных коридоров и другими вопросами. Поэтому сегодня интеграция этих институтов уполномоченных по правам человека является у нас в приоритете. У нас есть и программа образовательного Национального центра по правам человека по подготовке всех уполномоченных субъектов РФ и их аппаратов. В эту образовательную систему включились и наши уполномоченные по правам человека двух из четырех новых субъектов", - рассказала Москалькова.

Она также добавила, что омбудсмены в субъектах РФ являются самостоятельными и независимыми институтами. Она же, как федеральный представитель, готова подключиться и помогать всем четырем новым коллегам для создания сообщества единомышленников.

Теги: татьяна мерзлякова, омбудсмены, обучение



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